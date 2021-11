Dun-les-Places Dun-les-Places 58230, Dun-les-Places Projection “Pas son genre” Dun-les-Places Dun-les-Places Catégories d’évènement: 58230

Dun-les-Places

Projection “Pas son genre” Dun-les-Places, 6 novembre 2021, Dun-les-Places. Projection “Pas son genre” Dun-les-Places

2021-11-06 – 2021-11-06

Dun-les-Places 58230 Dun-les-Places Projection du film Franco/Belge “Pas son genre” au cinéma.

Synopsis : Clément, professeur de philosophie et essayiste, est nommé

comme professeur dans un lycée à Arras. Il considère cette

mutation comme un purgatoire hors de son quartier parisien des

universités. Jennifer, jeune mère célibataire, est employée dans

un salon de coiffure. Son métier lui tient à cœur comme ses

copines avec qui elle participe à des concours de karaoké.

Clément, célibataire n’arrivant pas à s’investir dans une relation, il

décide de passer le temps en flirtant avec Jennifer……….

Durée : 1h55′ carrefourdedun@gmail.com Projection du film Franco/Belge “Pas son genre” au cinéma.

Synopsis : Clément, professeur de philosophie et essayiste, est nommé

comme professeur dans un lycée à Arras. Il considère cette

mutation comme un purgatoire hors de son quartier parisien des

universités. Jennifer, jeune mère célibataire, est employée dans

un salon de coiffure. Son métier lui tient à cœur comme ses

copines avec qui elle participe à des concours de karaoké.

Clément, célibataire n’arrivant pas à s’investir dans une relation, il

décide de passer le temps en flirtant avec Jennifer……….

Durée : 1h55′ Dun-les-Places

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 58230, Dun-les-Places Autres Lieu Dun-les-Places Adresse Ville Dun-les-Places lieuville Dun-les-Places