Projection “PARTIR ?” de Mary-Noël Niba Musée d’Aquitaine, 3 octobre 2021, Bordeaux.

Musée d’Aquitaine, le dimanche 3 octobre à 15:30

? Dans le cadre du cycle “**Migrations en images**”, le Musée d’Aquitaine, le RAHMI, l’EUNIC Bordeaux et l’Institut des Afriques proposent la projection-débat du documentaire PARTIR? en présence de la réalisatrice Mary-Noël Niba. **?️ PARTIR ?** France | 2019 | 79 minutes Après plusieurs années d’exil en Europe, Stéphane, Léo, Cheikh et Boye Gaye sortent de leur silence. De désillusions en désillusions, ils ont fini par revenir dans leur pays d’origine (Sénégal, Cameroun). Leur retour est perçu par leurs proches comme un échec. Guy Roméo, un Camerounais arrivé en France en 2007 à l’âge de 21 ans, est le seul à être resté. Il s’accroche à Marseille où il espère réaliser son rêve : devenir un artiste célèbre, comme son idole le rappeur Mac Tyer. **? Mary-Noël Niba** Mary-Noël NIBA est productrice, scénariste, réalisatrice camerounaise. Elle se forme aux métiers du cinéma à l’ESRA de Paris, puis à l’Université de Valenciennes, et celle d’Aix Marseille. Elle commence sa carrière à la Cameroon Radio Television (CRTV) en 1992 comme réalisatrice d’émissions d’information et de documentaires. En 2006, elle s’installe en France et réalise documentaires et fictions pour sa société de production LUMAN Communications. Aujourd’hui Elle est la promotrice du Ciné Club N’kah au Cameroun. ? Evènement gratuit.

Musée d’Aquitaine 20 Cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T15:30:00 2021-10-03T18:00:00