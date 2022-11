Projection : Palmarès du festival CinéMEC Catégorie d’évènement: île de France

Projection : Palmarès du festival CinéMEC, 19 novembre 2022, . Le samedi 19 novembre 2022

de 11h00 à 12h00

. gratuit

Courts-métrages avec la Maison des étudiants canadiens. Présentation des quatre courts-métrages primés lors de la première édition du festival CinéMEC organisé par la Maison des étudiants canadiens de la Cité internationale universitaire de Paris en septembre 2022. La projection se fera en présence de certains membres des équipes des films. Université Sorbonne Nouvelle – Salle de projection – 19 novembre de 11h à 12h Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157272-focus-quebec-projection-palmares-du-festival-cinemec-salle-de-projection 01 45 87 40 90 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157272-focus-quebec-projection-palmares-du-festival-cinemec-salle-de-projection

Université Sorbonne Nouvelle

