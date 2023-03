Projection : « Ouvrir la voix » Centre Paris Anim’ Dunois Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Projection : « Ouvrir la voix » Centre Paris Anim’ Dunois, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Venez assister à la projection du film « ouvrir la voix » suivie d’un débat Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de l’identité de femme et de personne noire. Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité des parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier leurs narrations. Centre Paris Anim’ Dunois 61 rue Dunois 75013 Paris Contact : https://ligueparis.org/zoom-sur/en-mars-cultivons-l-egalite-le-programme-2023/

Kashink – F. Mekbel

