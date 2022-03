Projection « Orfeu Negro » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Projection « Orfeu Negro » Rocher de Palmer, 18 mai 2022, Cenon. Projection « Orfeu Negro »

Rocher de Palmer, le mercredi 18 mai à 15:00

Un film de Marcel Camus (Palme d’or au Festival de Cannes 1959). À Rio de Janeiro, pendant les fêtes du carnaval, une jeune fille qui a fui son village fait la connaissance d’un conducteur de tramway. Ils s’éprennent l’un de l’autre et revivent la légende d’Orphée et Eurydice. Musique d’Antônio Carlos Jobim et Luiz Bonfá. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Projection « Orfeu Negro » Rocher de Palmer 2022-05-18 was last modified: by Projection « Orfeu Negro » Rocher de Palmer Rocher de Palmer 18 mai 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde