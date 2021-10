Bordeaux Cinéma Utopia Bordeaux, Gironde Projection « Nul homme n’est une île » et rencontre avec le réalisateur Dominique Marchais à l’Utopia Cinéma Utopia Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Projection « Nul homme n’est une île » et rencontre avec le réalisateur Dominique Marchais à l’Utopia Cinéma Utopia, 20 novembre 2021, Bordeaux. Projection « Nul homme n’est une île » et rencontre avec le réalisateur Dominique Marchais à l’Utopia

Cinéma Utopia, le samedi 20 novembre à 15:00

**Evénement présenté en collaboration avec l’Utopia et Arc en rêve, centre d’architecture** La projection sera suivie d’une **rencontre avec Dominique Marchais** animée par le journaliste Christophe Catsaros Ce documentaire, primé à Belfort en 2017, rend compte d’expériences collaboratives autour d’un territoire. En Sicile, les paysans de la coopérative Galline Felici réunie petits paysans et grandes entreprises agricoles autour d’un projet économique de territoire fondé sur les relations humaines, la solidarité et l’autogestion. En Suisse, un architecte donne forme au « bien commun » en invitant les habitants d’un village à contribuer aux travaux de construction des bâtiments à usage collectif. En lien avec cette projection, des visites de deux expositions sont proposées : – mercredi 17 novembre à 17h30 : exposition _Arboretum_ à Arc en rêve, centre d’architecture – **Gratuit sur réservation** reservation@arcenreve.eu – samedi 20 novembre à 11h : exposition _Paysans designers_ au madd-bordeaux – Tarif : billet + 1€ – **Sur réservation au madd-bordeaux** artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr **Prévente au cinéma Utopia à partir du 13 novembre** : 5 place Camille Jullian à Bordeaux / [http://www.cinemas-utopia.org/](http://www.cinemas-utopia.org/) **Visites des expositions – réservation au madd-bordeaux et à Arc en rêve**

Gratuit sur réservation

La projection sera suivie d’une rencontre avec Dominique Marchais animée par le journaliste Christophe Catsaros Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cinéma Utopia Adresse 5 place Camille Jullian 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Cinéma Utopia Bordeaux