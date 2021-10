Paris Cinéma Les 7 Batignolles Paris Projection “Nul homme n’est une île”, Dominique Marchais Cinéma Les 7 Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinéma Les 7 Batignolles, le dimanche 17 octobre à 16:00

Nul homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche : tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. _**En présence du réalisateur.**_

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants : 6€. Sur présentation du passe sanitaire

Journées nationales de l’architecture Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Paris Quartier des Épinettes

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T18:15:00

