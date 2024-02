Projection « Nous, les filles mères », un film de Sophie Bredier Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

A travers des témoignages et des archives, le film « Nous, les filles mères » retrace le sort des mères célibataires mises au ban de la société et aborde ce qu’elles doivent aux mouvements féministes.

Sophie Bredier donne la parole à diverses femmes que la société a rendues responsables de leur exclusion et de leur invisibilité.

La réalisatrice Sophie Bredier, de Nos traces silencieuses (1998) à Maternité secrète

(2017) a mené une réflexion profonde et autobiographique sur l’enfance,

l’abandon et le sentiment d’appartenance à une origine.

Avec Nous, les filles-mères,

elle aborde le sujet de la filiation, en se plaçant du point de vue des

femmes. Touchant de par sa retenue et sa justesse, le film alterne

images d’archives, témoignages face caméra et prises de paroles de

spécialistes, notamment Nadine Lefaucheur, sociologue et féministe

La comédienne et chanteuse Camélia Jordana fait ressurgir du passé d’autres voix féminines à partir de textes trouvés par la cinéaste aux archives départementales du Calvados.

Le tout nous entraîne dans un voyage tout au long du XXe siècle.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

