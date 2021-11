Ganges Ganges Ganges, Hérault PROJECTION : NOUS LA MANGERONS, C’EST LA MOINDRE DES CHOSES Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Dans le cadre de la clôture du 10ème anniversaire du site UNESCO Causses et Cévennes, une projection-débat vous est proposé au cinéma l'Arc-en-ciel de Ganges. Au programme : « Nous la mangerons, c'est la moindre des choses ». Nathalie, bergère dans le Piémont Cévenol, apprend à tuer ses bêtes. Le film suit les gestes d'une éleveuse qui aime et qui mange ses moutons avec attention. Elle est prise sans relâche dans une interrogation à propos des manières de bien mourir pour ces êtres qui nous font vivre. Quel goût a la tendresse ? Le film sera suivi d'un moment d'échange. Pass sanitaire obligatoire.

