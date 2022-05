Projection : Nostalgie de la lumière Le Havre, 15 juin 2022, Le Havre.

Projection : Nostalgie de la lumière Le Havre

2022-06-15 – 2022-06-15

Le Havre Seine-Maritime

Projection : Nostalgie de la lumières – A partir de 12 ans.

Un film sensible et bouleversant programmé dans le cadre de l’exposition “Météorites, entre ciel et terre”. A ne pas manquer !

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers politiques de la dictature. Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d’une probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de leurs parents disparu …

Cette projection ouvrira la programmation culturelle en lien avec l’exposition “Météorites, entre ciel et terre”, présentée au Muséum du 11 juin au 2 octobre 2022.

Date : Le mercredi 15 juin à 20h30 au Cinéma Le Studio

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Projection : Nostalgie de la lumières – A partir de 12 ans.

Un film sensible et bouleversant programmé dans le cadre de l’exposition “Météorites, entre ciel et terre”. A ne pas manquer !

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes…

museum@lehavre.fr +33 2 35 41 37 28 https://www.museum-lehavre.fr/

Projection : Nostalgie de la lumières – A partir de 12 ans.

Un film sensible et bouleversant programmé dans le cadre de l’exposition “Météorites, entre ciel et terre”. A ne pas manquer !

Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers politiques de la dictature. Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d’une probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche de leurs parents disparu …

Cette projection ouvrira la programmation culturelle en lien avec l’exposition “Météorites, entre ciel et terre”, présentée au Muséum du 11 juin au 2 octobre 2022.

Date : Le mercredi 15 juin à 20h30 au Cinéma Le Studio

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-18 par