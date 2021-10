Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : Nos amis de la rue Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projection : Nos amis de la rue Ciné d’Issy, 12 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. Projection : Nos amis de la rue

Ciné d’Issy, le mardi 12 octobre à 20:00

Au programme de cette soirée : Projection du film « Nos amis de la rue », paroles libres de personnes sans domicile d’Issy-les-Moulineaux rencontrées par les maraudeurs ou hébergées sur la ville **Réalisatrice Marion Rey** Intervention sur le thème « Osez la relation au coeur de la rue » **Anne-Paule Lerosier**, formatrice et coach dans l’action sociale Table ronde avec les principaux acteurs du monde de la rue à Issy

entrée libre

Le Secours catholique et le CCAS vous accueillent pour une soirée de projection et de débat. Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:00:00 2021-10-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux