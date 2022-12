Projection nomade | L’image manquante Trémargat Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trémargat

Projection nomade | L’image manquante Trémargat, 14 janvier 2023, Trémargat Trémargat. Projection nomade | L’image manquante Tremargad Kafe Trémargat Côtes-d’Armor

2023-01-14 – 2023-01-14 Trémargat

Côtes-d’Armor Trémargat Dans le cadre du nouveau cycle des projections nomades « De l’or dans les mains » Projection du film documentaire d’animation « L’image manquante » de Rithy Panh sur les crimes du régime Khmer Rouge au Cambodge. « ll y a tant d’images dans le monde, qu’on croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges, quand ils dirigeaient le Cambodge. Je l’ai cherchée en vain dans les archives, dans les papiers, dans les campagnes de mon pays. Maintenant je sais : cette image doit manquer. Alors je la fabrique. Ce que je vous donne aujourd’hui n’est pas une image, ou la quête d’une seule image, mais l’image d’une quête : celle que permet le cinéma. Certaines images doivent manquer toujours, toujours être remplacées par d’autres : dans ce mouvement il y a la vie, le combat, la peine et la beauté, la tristesse des visages perdus, la compréhension de ce qui fut ; parfois la noblesse, et même le courage : mais l’oubli, jamais. » Au Tremargad’Kafe à 21h. Org. Ty Films & Tremargad Kafe https://www.tyfilms.fr/ Trémargat

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trémargat Autres Lieu Trémargat Adresse Tremargad Kafe Trémargat Côtes-d'Armor Ville Trémargat Trémargat lieuville Trémargat Departement Côtes-d'Armor

Trémargat Trémargat Trémargat Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tremargat-tremargat/

Projection nomade | L’image manquante Trémargat 2023-01-14 was last modified: by Projection nomade | L’image manquante Trémargat Trémargat 14 janvier 2023 Côtes-d’Armor Tremargad Kafe Trémargat Côtes-d'Armor Trémargat Côtes-d'Armor Trémargat

Trémargat Trémargat Côtes-d'Armor