Projection Nomade | L’homme qui peint des gouttes d’eau Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trémargat

Projection Nomade | L’homme qui peint des gouttes d’eau Trémargat, 11 juin 2022, Trémargat. Projection Nomade | L’homme qui peint des gouttes d’eau Eglise 4 Pl. de l’Église Trémargat

2022-06-11 – 2022-06-11 Eglise 4 Pl. de l’Église

Trémargat Côtes d’Armor Trémargat Projection du documentaire L’homme qui peint des gouttes d’eau dans le cadre du cycle “Existe !”

En présence des cinéastes Oan Kim et Brigitte Bouillot Un fils tente de comprendre son père à travers l’obsession qui a occupé la majeure partie de sa vie : peindre des gouttes d’eau. Ce symbole d’une certaine sérénité asiatique révélera peu à peu une origine tragique, ancrée dans l’histoire troublée de son pays. Église Saint Grégoire de Lanrivain

A partir de 19h, marché gourmand et repas organisé par l’association Gar nevez Laruen à Lanrivain Org. Ty Films en partenariat avec Documentaire sur grand écran https://www.tyfilms.fr/ Projection du documentaire L’homme qui peint des gouttes d’eau dans le cadre du cycle “Existe !”

En présence des cinéastes Oan Kim et Brigitte Bouillot Un fils tente de comprendre son père à travers l’obsession qui a occupé la majeure partie de sa vie : peindre des gouttes d’eau. Ce symbole d’une certaine sérénité asiatique révélera peu à peu une origine tragique, ancrée dans l’histoire troublée de son pays. Église Saint Grégoire de Lanrivain

A partir de 19h, marché gourmand et repas organisé par l’association Gar nevez Laruen à Lanrivain Org. Ty Films en partenariat avec Documentaire sur grand écran Eglise 4 Pl. de l’Église Trémargat

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trémargat Autres Lieu Trémargat Adresse Eglise 4 Pl. de l'Église Ville Trémargat lieuville Eglise 4 Pl. de l'Église Trémargat Departement Côtes d'Armor

Trémargat Trémargat Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tremargat/

Projection Nomade | L’homme qui peint des gouttes d’eau Trémargat 2022-06-11 was last modified: by Projection Nomade | L’homme qui peint des gouttes d’eau Trémargat Trémargat 11 juin 2022 Côtes-d’Armor Trémargat

Trémargat Côtes d'Armor