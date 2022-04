Projection Nomade | Jennig Trémargat, 7 mai 2022, Trémargat.

Projection Nomade | Jennig Trémargat

2022-05-07 – 2022-05-07

Trémargat Côtes d’Armor Trémargat

Séance spéciale Fête des mères avec le documentaire “JENNIG” de Vasken Toranian

Résumé : Toute sa vie, Jennig a été la couturière et l’amie des prostituées de Marseille. C’est avec et grâce à elles qu’elle a pu élever son fils René et lui payer ses brillantes études. À 93 ans, Jennig et son fils sont toujours inséparables et complices.

Lieu dit Parkoù Yeot (à côté du hameau Moustermeur)

Org. Ty Films & Maen Gwenn

https://www.tyfilms.fr/

Trémargat

