Projection « Nömadak Tx »

Un film de Raul de la Fuente (2006). Les deux musiciens basques Igor Otxoa et Harkaitz Martínez du groupe Oreka TX, emmènent la txalaparta – xylophone géant formé à l’origine de madriers percutés avec de gros bâtons tenus verticalement et joué à deux – à la rencontre du monde. Un voyage qui passe par le nord de l’Inde, la Laponie, la Mongolie et le désert du Sahara. EN SAVOIR PLUS

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

