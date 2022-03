PROJECTION “MY FRIEND FELA” + DJ SET 6Mic, 24 mars 2022, Aix-en-Provence.

PROJECTION “MY FRIEND FELA” + DJ SET

6Mic, le jeudi 24 mars à 19:00

Le 6MIC se transforme en antichambre de voyages musicaux qui vous propulseront à travers la planète, en vous invitant à assister à des projections de documentaire exclusifs, participer à des rencontres, des plages musicales … Vous rêviez de découvrir des films musicaux dans les conditions d’une salle de concert ? Ce focus cinéma est fait pour vous ! Projection suivie d’un DJ set afro-beat de JAMBO du collectif Cosmographique —– Évènement en lien avec le concert de Femi Kuti & The Positive Force le lendemain au 6Mic.Infos et billetterie : [https://bit.ly/femi-kuti-6MIC](https://bit.ly/femi-kuti-6MIC) —– MY FRIEND FELA – film documentaire Réal. : Joel Zito Araújo Brésil – 2019 – 94 min – VOSTF Bande-annonce : [https://www.youtube.com/watch?v=gBKoOXBG_Cc](https://www.youtube.com/watch?v=gBKoOXBG_Cc) De Fela Kuti, on croit tout savoir : musicien génial, créateur de l’afrobeat, opposant inflexible. À travers les récits de son ami et biographe Carlos Moore, ce documentaire jette un regard neuf sur cette icône. À la mort de Fela Kuti, en 1997, des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues de Lagos. Le pape de l’afrobeat est depuis des années une personnalité incontournable du continent. Ses textes engagés et ses positions politiques lui valent un statut d’icône et lui attirent les foudres du régime. Mais c’est aussi une personnalité complexe, loin d’être uniquement “une idole excentrique de la musique pop africaine du ghetto”, comme l’indique le réalisateur Joel Zito Araújo. Ce film passionnant orchestre le récit de cette vie. Très souvent dépeint comme une idole excentrique de la musique pop africaine du ghetto, Fela est rarement présenté comme le puissant leader politique qu’il était. La complexité de la vie de Fela Kuti apparaît à travers les yeux et les conversations de son ami, l’Afro-cubain Carlos Moore. Au fil du documentaire, les nombreuses influences et dynamiques qui ont façonné la vie extraordinaire de Fela se révèlent à nous. En replaçant l’histoire personnelle de Fela dans un contexte panafricain, le film dresse non seulement le portrait sans concession d’un homme mais aussi de toute une génération panafricaine. Une proposition de Benoît Hické, programmateur (co-directeur artistique de FAME – festival international de films sur la musique + Tënk) et enseignant. Jambo DJ Set Jambo vous fait voyager sur le continent africain à travers les époques. Du jazz éthiopien à l’afrobeat nigérien en passant par le kuduro angolais, Jambo, aka Steph, explore à travers ses vinyles les 4 coins du continent africain, des années 70 à nos jours ! Facebook : Jambo.deejay Instagram : jambo.deejay — Cosmomix #5 : [https://www.youtube.com/watch?v=kWY6U3IZlHw](https://www.youtube.com/watch?v=kWY6U3IZlHw) Sono Africa #3 :[https://www.youtube.com/watch?v=9vyhb5M9AsA](https://www.youtube.com/watch?v=9vyhb5M9AsA) — Entrée libre dans la limite des places disponibles. —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T23:59:00