L’artiste réalise un spectacle de dessin interactif vivant, à mi-chemin entre le dessin et le théâtre d’objet. Par le truchement d’une caméra, le dessin réalisé en direct quitte l’intimité de la feuille de papier pour habiller la façade du Muséum d’Histoire naturelle Son intervention au Muséum fera résonance avec les projets du dispositif « la classe, l’oeuvre » menés au Muséum sur le thème « oiseaux, nature et chimères ». Projection de la performance de Fred Théis “Le temps des rêves….” Muséum d’histoire naturelle 1 rue Poivre, Saint-Denis, Réunion, La Réunion Saint-Denis

