Projection Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022 21:00, Sérignan.

Du film “Portrait de ma sœur en artiste” de Judith du Pasquier, 2021, 49 mn. Production Les Champs Voulus

« Une enfant qui fait des coloriages et des jeux de construction… une plasticienne qui transforme tout ce qu’elle touche en source de délice visuel et sensoriel… une acharnée qui ne s’arrête jamais… une artiste reconnue, réclamée par des galeries et musées prestigieux… une grande sœur énigmatique que je filme régulièrement pendant douze ans. Nos conversations sont informelles et rien ne vient justifier ou expliquer la folle énergie qui l’anime, ni la spectaculaire évolution de son œuvre. C’est juste comme ça. » Judith Du Pasquier.

Judith Du Pasquier est née à Bordeaux en 1963.

Après un bac littéraire, habitée d’un fort désir de cinéma elle s’installe à Paris où elle s’assume comme autodidacte et se forme sur le terrain : tournages de courts et long métrages comme stagiaire, scripte, costumière, assistante à la mise en scène.

Elle tourne son premier court métrage de fiction auto-financé en 1983.

En 1986 elle s’engage dans le cinéma documentaire, avec ses premiers court métrages consacrés à des créateurs d’objets et de meubles.

Elle fait un deuxième court métrage de fiction avec un financement du GREC, puis renonce sans regrets aux acteurs et aux scénarios pour se concentrer sur le romanesque du réel.

Elle adhère à l’association de documentaristes ADDOC dès sa création en 1992.

Elle fait son 1er film avec la télévision en 1993, et continue à travailler régulièrement pour le petit écran, essentiellement Arte.

En 2002 elle rencontre la monteuse Florence Bon, qui sera une actrice importante de son évolution.

Autour de 2010, les contraintes télévisuelles commencent à lui peser et un désir de liberté, de légèreté, d’autonomie la poussent à se former aux techniques de prise de vue HD puis au montage numérique. Elle crée alors la société de production “Les Champs voulus” avec Thierry Artur pour auto-produire et fabriquer seule certains projets, films personnels ou petites commandes dans le monde de l’art.

Au fil des années et des films, des thèmes de prédilection se dégagent : la peinture et les peintres, les objets et les designers, les rapports entre corps et esprit, avec toujours le désir de raconter des histoires et d’être perméable à l’intelligence et aux émotions de l’autre.

Elle revendique son appartenance au langage du cinéma et croit que le genre documentaire a la faculté de créer une représentation du monde, au même titre que le roman ou la peinture.

En 2015 elle obtient en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) un Master 2 à Paris 8 (Conception et réalisation de films).

Elle conçoit et anime un atelier documentaire à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière en formation continue en 2015 et 2017.

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants.

En voiture : A9, sortie Béziers-centre, D 37 ou A9, sortie Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan puis Centre administratif et culturel, Coordonnées GPS : Latitude : 43.2804, Longitude : 3.2809, Parking gratuit, En transports en commun : TER ou TGV : arrêt gare de Béziers, Bus à la gare : Ligne 16, direction Valras > Sérignan, arrêt promenade

http://mrac.languedocroussillon.fr

Located in Sérignan at the edge of the Mediterranean Sea, Mrac is an inescapable(major) artistic and tourist place. Large and ample with his(her,its) 3200 m ², he(it) supports and presents French artists as well as international, and invents new forms of mediation in art. The collection of the museum, which proposes a look to the public on creation from 1970s to our days, has just been increase by an exceptional deposit(warehouse) of the National Art Collection of Contemporary Art. In facade, the set(group) compound(made up) of work Rotation of Daniel Buren and The femmes fatales de Err ó, comes of enriching by the installation of Bruno Peinado Il needs to rebuild the Hacienda.

The museum, inaugurated in September, 2006 and managed by the region since 2010, is installed(settled) in an old(former) wine-making cellar. In May, 2016, the museum acquires a new space of 430 m ², located on the first floor by adjacent Post office. This development aims to reinforce the attractivité of the museum on the scale of the new big(great) region and to improve the emphasising of its collections and the wealth of its temporary programme planning(programming).

Exhibition halls present big(great) volumes bathed by natural light. In this convivial and bright atmosphere, different spaces offer themselves to the visitors: a cabinet(office) of graphic arts, permanent and temporary spaces of exhibitions(exposures), and a bookshop-shop.

The collection of the museum, strong of more than 460 works, proposes a look to the public on creation from 1970s to our days. She articulates(is expressed) in large sets putting the emphasis over certain periods of the history of art (Abstract Landscape painting, Conceptual Art, Supports/surfaces(Media), Narrative Playing bit parts, current artistic stage(scene)), evacuating any encyclopaedic attempt. Consisted partly of gifts(donations) of artists and of collectors of the region, she(it) offers a focus thereabouts on Supports/surfaces(Media) and the Narrative Playing bit parts.

Thanks to the creation of new reserves in May, 2016, Mrac benefits for five years of a deposit(warehouse) of works of the collection of the National Art Collection of Contemporary Art managed by Cnap. This deposit(warehouse), exceptional all over its scale (170 registered works, that is an increase of 38 % of the collection of the museum) is going to allow to discover collisions(hangings) of collections more various and anchored historically. By this deposit(warehouse), Mrac joins so a prestigious list of French museums for which Cnap agreed to long deposits(warehouses), among which the Centre Pompidou of Paris, Capc of Bordeaux or else the museums of Saint-Etienne or of Grenoble.

In facade of extension, the permanent work of Bruno makes link with the initial building(ship), while proposing a correlation with that of Daniel Buren. With this external work, Mrac, like an open-air museum, becomes a strong element of the urban landscape, calling out(questioning) on their passage to the visitors and to the passer-bys.

Una niña que colorea y hace juegos de construcción… una plástica que transforma todo lo que toca en una fuente de delicia visual y sensorial… una implacable que nunca se detiene… una artista reconocida, reclamada por prestigiosas galerías y museos… una hermana mayor enigmática que filmo regularmente durante doce años. Nuestras conversaciones son informales y nada viene a justificar o explicar la energía loca que la anima, ni la espectacular evolución de su obra. Eso es todo. » Judith Du Pasquier.

Judith Du Pasquier nació en Burdeos en 1963. Después de un bachillerato literario, habitada por un fuerte deseo de cine se instala en París donde se asume como autodidacta y se forma sobre el terreno: rodajes de cortos y largometrajes como pasante, guionista, vestuario, asistente de dirección. Rodó su primer cortometraje de ficción en 1983. En 1986 se dedica al cine documental, con sus primeros cortometrajes dedicados a creadores de objetos y muebles. Hace un segundo cortometraje de ficción con una financiación del GREC, luego renuncia sin remordimientos a los actores y a los guiones para concentrarse en el romance de lo real. Se afilió a la asociación de documentalistas ADDOC desde su creación en 1992. Hizo su primera película con la televisión en 1993, y continuó trabajando regularmente para la pequeña pantalla, esencialmente Arte. En 2002 conoce a la montadora Florence Bon, que será una actriz importante de su evolución. Alrededor de 2010, las restricciones televisivas comienzan a pesarle y un deseo de libertad, de ligereza, de autonomía la impulsan a formarse en las técnicas de disparo HD y luego en el montaje digital. Creó entonces la sociedad de producción “Les Champs vouls” con Thierry Artur para autoproducir y fabricar por sí sola algunos proyectos, películas personales o pequeños pedidos en el mundo del arte. A lo largo de los años y de las películas, surgen temas de predilección: la pintura y los pintores, los objetos y los diseñadores, las relaciones entre cuerpo y espíritu, con siempre el deseo de contar historias y de ser permeable a la inteligencia y a las emociones del otro. Reivindica su pertenencia al lenguaje del cine y cree que el género documental tiene la facultad de crear una representación del mundo, al igual que la novela o la pintura. En 2015 obtiene en VAE (Validación de los Logros de la Experiencia) un Master 2 en París 8 (Diseño y realización de películas). Diseña y anima un taller documental en la Escuela Nacional Superior Louis Lumière en formación continua en 2015 y 2017.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 21:00

146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan 34410 Sérignan Occitanie