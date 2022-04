Projection Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022, Sérignan.

Projection

Musée régional d’art contemporain, le samedi 14 mai à 21:00

« Une enfant qui fait des coloriages et des jeux de construction… une plasticienne qui transforme tout ce qu’elle touche en source de délice visuel et sensoriel… une acharnée qui ne s’arrête jamais… une artiste reconnue, réclamée par des galeries et musées prestigieux… une grande sœur énigmatique que je filme régulièrement pendant douze ans. Nos conversations sont informelles et rien ne vient justifier ou expliquer la folle énergie qui l’anime, ni la spectaculaire évolution de son œuvre. C’est juste comme ça. » Judith Du Pasquier. Judith Du Pasquier est née à Bordeaux en 1963. Après un bac littéraire, habitée d’un fort désir de cinéma elle s’installe à Paris où elle s’assume comme autodidacte et se forme sur le terrain : tournages de courts et long métrages comme stagiaire, scripte, costumière, assistante à la mise en scène. Elle tourne son premier court métrage de fiction auto-financé en 1983. En 1986 elle s’engage dans le cinéma documentaire, avec ses premiers court métrages consacrés à des créateurs d’objets et de meubles. Elle fait un deuxième court métrage de fiction avec un financement du GREC, puis renonce sans regrets aux acteurs et aux scénarios pour se concentrer sur le romanesque du réel. Elle adhère à l’association de documentaristes ADDOC dès sa création en 1992. Elle fait son 1er film avec la télévision en 1993, et continue à travailler régulièrement pour le petit écran, essentiellement Arte. En 2002 elle rencontre la monteuse Florence Bon, qui sera une actrice importante de son évolution. Autour de 2010, les contraintes télévisuelles commencent à lui peser et un désir de liberté, de légèreté, d’autonomie la poussent à se former aux techniques de prise de vue HD puis au montage numérique. Elle crée alors la société de production “Les Champs voulus” avec Thierry Artur pour auto-produire et fabriquer seule certains projets, films personnels ou petites commandes dans le monde de l’art. Au fil des années et des films, des thèmes de prédilection se dégagent : la peinture et les peintres, les objets et les designers, les rapports entre corps et esprit, avec toujours le désir de raconter des histoires et d’être perméable à l’intelligence et aux émotions de l’autre. Elle revendique son appartenance au langage du cinéma et croit que le genre documentaire a la faculté de créer une représentation du monde, au même titre que le roman ou la peinture. En 2015 elle obtient en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) un Master 2 à Paris 8 (Conception et réalisation de films). Elle conçoit et anime un atelier documentaire à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière en formation continue en 2015 et 2017.

Entrée libre

Du film “Portrait de ma sœur en artiste” de Judith du Pasquier, 2021, 49 mn. Production Les Champs Voulus

Musée régional d’art contemporain 146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault



