Projection MuMaBox Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa Le Havre, mercredi 13 mars 2024.

Depuis 2010, le MuMa propose chaque mois une séance de projection de films intitulée MuMaBoX. A travers ce programme, le public découvre des œuvres de genres variés (cinéma expérimental, documentaire…) signées par des auteurs d’univers différents (pionniers, figures historiques, jeunes artistes…). Ainsi, et peu à peu, c’est un regard sur l’image en mouvement dans toute sa diversité et sa richesse qui est posé une façon de s’intéresser d’une manière particulière à ces images qui nous entourent au quotidien, et au travail des artistes.

Sarah Pucill (née en 1961) vit et travaille à Londres. Elle est photographe, cinéaste et enseigne à l’université de Westminster. La plupart de ses films se déroulent dans les confins de l’espace domestique, où la réalité de la maison elle-même devient un portail vers un royaume psychique complexe. Dans ses explorations de l’animé et de l’inanimé, son travail sonde un voyage entre miroir et surface, dans lequel les questions de représentation sont négociées. Au coeur d’une grande partie de son travail se trouve une préoccupation pour l’image fixe, que ce soit littéralement ou symboliquement. Les relations entre soi et l’autre se transforment en une préoccupation des relations entre femmes, le plus souvent mère ou amante.

Durée 1h

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13

Musée d’Art Moderne André Malraux MuMa 2 boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Projection MuMaBox Le Havre a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie