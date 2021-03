Issy-les-Moulineaux La Halle des Épinettes Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Projection : Mon zoo urbain La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Projection : Mon zoo urbain La Halle des Épinettes, 24 mars 2021-24 mars 2021, Issy-les-Moulineaux. Projection : Mon zoo urbain

La Halle des Épinettes, le mercredi 24 mars à 10:00

Dans le cadre de la manifestation nationale [La Fête du court métrage](http://www.lafeteducourt.com/) du 24 au 30 mars 2021, Issy-les-Moulineaux ville ambassadrice du festival organise avec la Halle des Épinettes : Mon zoo urbain : projection de 5 court métrages pour les enfants des accueils de loisirs, mercredi 24 mars 2021 à 10h

——————————————————————————————————————— [[https://vimeo.com/224033427](https://vimeo.com/224033427)](https://vimeo.com/224033427) Des animaux et des humains : cette cohabitation ou plutôt cette coexistence dure depuis des millénaires, mais qui est l’invité de l’autre ? Au fil du temps, l’urbanisation et la massification de la population dans ces espaces ont éloigné la faune du rythme effréné de la vie humaine. Cependant, les animaux sont toujours là, se faisant discrets pour adapter leurs vies à nos villes. S’il en fallait une preuve, la pandémie qui a reclus les humains dans leur maison a libéré la faune qui s’est empressée de reconquérir les territoires que nous avions désertés. De l’animal ou de l’homme, qui donc est devenu l’encagé ? Quel message peut-on en tirer sur nos modes de vie ? Sur nos sociétés ? Nous reste-t-il encore des choses à apprendre ou à réapprendre de ces bêtes qui nous supportent ? **Au programme :**

KIKI LA PLUME Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville, 2020

MOROSHKA Polina Minchenok, 2016

1 MÈTRE/HEURE Nicolas Deveaux, 2018

MARAUDE ET MURPHY Hélène Ducrocq, 2018

LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT Olesya Shchukina, 2014, 08’42 _La 5ème édition de la manifestation_ **_La Fête du court métrage_** _se déroule du mercredi 24 mars au mardi 30 mars 2021 partout en France, à l’international et en particulier à_ [_Issy-les-Moulineaux_](https://www.issy.com/) _qui en est ville ambassadrice, sous la coordination du_ [_CLAVIM_](https://www.clavim.asso.fr/)_._ _Pour explorer la Galaxie des courts métrages et ne rien perdre de ces événements ayant lieu à Issy et même chez vous, rendez-vous sur_ [_www.lafeteducourt.com_](http://www.lafeteducourt.com/) _!_

Projection réservée à l’accueil de loisirs des Épinettes

Projection réservée aux enfants des accueils de loisirs dans le cadre de la manifestation nationale La Fête du court métrage La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu La Halle des Épinettes Adresse 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux