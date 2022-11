Projection « MOLIÈRE » et rencontre avec l’actrice Lucia Bensasson Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-12-03 14:30:00 – 2022-12-03

Côte-d’Or Semur-en-Auxois 4 4 EUR Ne manquez-pas le samedi 3 décembre, la projection du film « MOLIÈRE » d’Ariane Mnouchkine, en présence de Lucia BENSASSON, actrice qui a travaillé au côté d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Entracte, discussion avec Lucia Bensasson et moment de convivialité en milieu de séance.

MOLIERE – 1978

Biopic, Historique – 4h10

Avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte Catillon…

Fresque cinématographique retraçant la jeunesse de Molière avec l’Illustre Théâtre, et ses amours avec Madeleine et Armande Béjart. Bande- annonce : https://youtu.be/esvhRxeXVW4 https://www.etoilecinema.com/ L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

