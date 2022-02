Projection “Moi Hector-Berlioz”, dans le cadre du Week-end Télérama Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Découvrez la vie trépidante d’Hector Berlioz grâce au film de Pierre Dupouey réalisé à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur et tourné en partie au Musée Hector-Berlioz. Une projection organisée dans le cadre du week-end Télérama.

Entrée gratuite sur réservation et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T15:30:00 2022-03-15T16:30:00

