La Micro-Folie du Haut Limousin vous propose une projection d’oeuvres des grands musées français sur le thème “Aimons toujours ! Aimons encore !” Pass sanitaire obligatoire La microfolie du Haut Limousin vous propose une projection d’œuvres des grands musées français sur le thème “Aimons toujours ! Aimons encore !” Cinéma Le Dorat Place Charles de Gaulle 87210 Le Dorat Le Dorat Haute-Vienne

