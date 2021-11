Les Allues Les Allues Les Allues, Savoie Projection Méribel 3 Vallées Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Projection Méribel 3 Vallées Les Allues, 2 décembre 2021, Les Allues. Projection Méribel 3 Vallées Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

2021-12-02 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-02 22:00:00 22:00:00 Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme

Les Allues Savoie Prenez-en plein les yeux avec plusieurs projections réalisées à Méribel et dans les 3 vallées. Vous aurez également la possibilité d’échanger à la fin de chaque film avec les réalisateurs autour d’un débat. Jeremy Prevost sera présent. Venez nombreux. Auditorium – Méribel Centre 27 place Maurice Front – Maison du Tourisme Les Allues

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Auditorium - Méribel Centre 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Ville Les Allues lieuville Auditorium - Méribel Centre 27 place Maurice Front - Maison du Tourisme Les Allues