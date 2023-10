Projection: Memoria Viva Centre Paris’Anim Place des fêtes Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, est un syndicat légendaire. Durant la guerre civile d’Espagne, il était d’une part le fer de lance contre le général Franco fasciste et putschiste et d’autre part, le moteur d’une révolution sociale, qui, au moins pour une courte période, a démontré qu’une société humaine était possible.

Antonio J. García de Quirós Rodríguez nous emmène dans cette découverte historique.

Ce documentaire montre l’histoire plus que centenaire de ce

syndicat anarchosyndicaliste du point de vue de ses protagonistes. De simples

travailleurs et travailleuses.

La projection sera

suivie d’un débat avec le réalisateur Antonio J. García de Quirós

Rodríguez.

Centre Paris’Anim Place des fêtes 2/4 rue des Lilas 75019 Paris

Contact : http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org

© Antonio J. García de Quirós Rodríguez Entreprise du bois socialisée