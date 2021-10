Projection- Mémoires des cités minières du Bocage normand Flers, 19 novembre 2021, Flers.

Encadré par Le Savoir et le Fer et Mon p’tit cinéma, les élèves de 4e du collège Notre Dame de Briouze ont créé un documentaire fiction qui mêle archives, interviews et scène de reconstitution. Le patrimoine minier de Saint Clair de Halouze et de la Ferrière aux Étangs n’aura plus de secrets pour vous!

+33 2 33 38 03 25 https://lesavoiretlefer.fr/

