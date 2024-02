PROJECTION MÊME LES SINGES ONT DES BLEUS Espace Culturel Saint Roch Saint-Père-en-Retz, vendredi 23 février 2024.

Une projection du film Même les singes ont des bleus aura lieu à l’Espace culturel Saint Roch le vendredi 23 février à 20h30 en présence des réalisateurs.

Le film a été réalisé par des étudiants de l’école de cinéma de Tours.

Il a été tourné dans le Pays de Retz, notamment à Saint-Brevin.

À l’issue de la projection, il y aura un moment d’échange avec les réalisateurs.

Les étudiants de l’école de cinéma de Tours, venus en avril dernier tourner la majeure partie de leur long-métrage dans la région reviennent pour vous présenter le résultat final, ainsi que le making of du film, qui vous dévoilera les dessous du tournage.

En effet, c’est la première fois qu’un long-métrage est réalisé entièrement par une équipe d’étudiants.

Pas facile quand toutes les décisions doivent se prendre à cinq… mais la vingtaine de techniciens qui a fait le film a apprécié les paysages et la lumière formidable de la côte de Jade.

À la fin de la projection, les réalisateurs répondront aux questions des spectateurs, et reviendront sur cette aventure hors norme pour un tournage haut en couleurs !

Synopsis du film

Pendant l’été, Martin est envoyé travailler chez son oncle dans un village isolé en bord de mer.

Muni de sa caméra, il filme tout ce qui l’entoure et fait ainsi la connaissance d’un groupe de jeunes.

Ensemble, ils créent des mises en scène chatoyantes pour défendre un monde plus beau.

Mais l’euphorie des débuts va vite se muer en désillusion quand Martin réalise qu’Alban, le leader du groupe, les entraîne tous dans une spirale vicieuse.

Martin pensait s’émanciper, il ne fera que se perdre lui-même.

Liste artistique

Martin Auguste PARENT

Alban Baptiste PERAIS

L’Oncle Pierre LE BALEUR

Léna Zoé VALENTI

Angela Eve LECLERCQ

Eliott Adrien LEMENUEL

Liste technique

Equipe Mise en Scène

Fanny CORNILLEAU

Gilda DEPREY

Héléna FRANC

Adrien LEMENUEL

Thibault PIRY

1ère Ass. Réalisatrice Lisa ARNOULD

Maëlle NEUZILLET

Equipe Image

Agathe BLANCHARD

Thomas CLAUDIO

Liam DEMAREST

Amélie MIGNON

Anatole TIREHOTE

Chef Électricien Simon JAGER

Productrice Isabelle HEURTAUX

Directeur de Production Philippe BEYER-HIRSCH

Scripte Marilou BUREL

Ingénieur du Son Samuel FOUSSARD

Perchman Thomas COUTANT

Régisseur Théo OLIVETAN



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Espace Culturel Saint Roch 15 rue de l’Abbé Perrin

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

