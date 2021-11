Biarritz Médiathèque de Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Projection Médiathèque de Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Projection Médiathèque de Biarritz, 22 janvier 2022, Biarritz. Projection

Médiathèque de Biarritz, le samedi 22 janvier 2022 à 15:30

La médiathèque vous propose une projections surprise autour de l’amour et du piano. Auditorium Un film d’Amour Médiathèque de Biarritz 2 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz Aguilera Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:30:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Médiathèque de Biarritz Adresse 2 rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Ville Biarritz lieuville Médiathèque de Biarritz Biarritz