PROJECTION – MAPPING VIDÉO CONSTELLATIONS 2021-07-01 22:45:00 – 2021-07-31 23:15:00 Place Jean-Paul II CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE

Metz Moselle

Metz Moselle Metz 0 EUR Tout public Cette année, un mapping intitulé « Morphosis 2 » crée par Vincent Masson (artiste né en 1987 qui a exercé comme graphiste chez Prologue Films à Los Angeles avant de se lancer dans le mapping) et le collectif Sin~ sera projeté sur la cathédrale Saint-Étienne dans le cadre du Festival Constellations à Metz – qui se déroule du 1er juillet au 04 septembre 2021. +33 800 89 18 91 https://www.constellations-metz.fr/edition2021/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par AGENCE INSPIRE METZ

