Nuit des musées Projection-mapping Musée départemental des arts asiatiques Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Projection-mapping exceptionnelle “Visages du Vietnam”

En écho à l’exposition “L’art en exil. Hàm Nghi, Prince d’Annam (1871-1944)”, une collecte de témoignages a été menée auprès des différentes générations de la communauté vietnamienne de la région. Leurs histoires et leurs visages vous seront dévoilés lors de cette projection exceptionnelle sur la façade du musée.

Créé par le Conseil général des Alpes-Maritimes pour être un lien vivant avec l’Asie, le Musée des arts asiatiques doit l’harmonie de son architecture de marbre et de verre, posée sur un lac parcouru d’oiseaux aquatiques, à l’architecte japonais Kenzo Tange. La collection permanente : son originalité se fonde sur un choix d’œuvres emblématiques évoquant l’esprit des cultures asiatiques. Mêlant art de cour et expressions populaires ou tribales, il réconcilie des genres traditionnellement éclatés entre musées d’histoire, d’ethnographie et des Arts décoratifs, tout en s’intéressant aussi aux créations contemporaines. Les expositions temporaires : régulièrement organisées, elles prolongent et développent la visite des collections.

http://www.arts-asiatiques.com

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Created by the General Council of the Alpes-Maritimes to be a link living with the Asia, the Musée des Arts Asiatiques owes the harmony of its glass and marble architecture, put on a lake travelled(browsed) by waterfowls, to the Japanese architect Kenzo Tange. The permanent collection: its originality establishes itself on a choice(selection) of emblematic works evoking the spirit of Asiatic cultures. Mixing(Involving) art of court(yard) and popular or tribal expressions, he(it) conciliates kinds(genres) traditionally burst between museums of history(story), of ethnography and of Decorative arts, also interested in contemporary creations. Temporary exhibitions(exposures): regularly organised, they extend and develop the visit of collections.

Como eco de la exposición “El arte en el exilio. Hàm Nghi, Príncipe de Annam (1871-1944)”, se realizó una recogida de testimonios entre las diferentes generaciones de la comunidad vietnamita de la región. Sus historias y rostros serán revelados en esta proyección excepcional en la fachada del museo.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur 06200 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur