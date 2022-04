Projection-mapping Musée départemental des arts asiatiques Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Projection-mapping Musée départemental des arts asiatiques, 14 mai 2022, Nice. Projection-mapping

Musée départemental des arts asiatiques, le samedi 14 mai à 20:00

En écho à l’exposition “L’art en exil. Hàm Nghi, Prince d’Annam (1871-1944)”, une collecte de témoignages a été menée auprès des différentes générations de la communauté vietnamienne de la région. Leurs histoires et leurs visages vous seront dévoilés lors de cette projection exceptionnelle sur la façade du musée.

Entrée libre

Projection-mapping exceptionnelle “Visages du Vietnam” Musée départemental des arts asiatiques 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée départemental des arts asiatiques Adresse 405 promenade des Anglais, 06200, Nice, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Nice lieuville Musée départemental des arts asiatiques Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée départemental des arts asiatiques Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Projection-mapping Musée départemental des arts asiatiques 2022-05-14 was last modified: by Projection-mapping Musée départemental des arts asiatiques Musée départemental des arts asiatiques 14 mai 2022 Musée départemental des arts asiatiques Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes