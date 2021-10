Paris Cinéma Les 7 Batignolles Paris Projection “Many Undulating things”, Pan Lu et Bo Wang Cinéma Les 7 Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinéma Les 7 Batignolles, le samedi 16 octobre à 10:30

Le film commence et finit dans un centre commercial à Hong Kong. On observe attentivement le doux mouvement des escalators, le flux constant de gens qui ne s’arrête jamais, la fontaine musicale qui préside au centre de la cour intérieure, comme si ce complexe gigantesque pouvait concentrer la circulation de toute la ville, ou encore, de tout le pays. À partir de là, ce sera plutôt une histoire de béton, d’énormes entrepôts portuaires, de galeries vitrées construites à l’occasion d’expositions universelles, de HLM surpeuplés, des éclats d’une mémoire coloniale encore récente. **_Première française._**

Plein tarif : 8€ / Tarif enfants : 6€. Sur présentation du passe sanitaire

Journées nationales de l’architecture Cinéma Les 7 Batignolles 25 allée Colette Heilbronner 75017 Paris Paris Quartier des Épinettes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T12:45:00

