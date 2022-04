Projection : Make me a man Saint Sauveur en Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint Sauveur en Puisaye, le lundi 9 mai à 20:00

Projection / échanges en partenariat avec le collectif “Les Neuves de coeur” et Panoramic. Plus d’infos : [https://www.lestransitions.org/](https://www.lestransitions.org/)

Tarifs : 5€50 normal / 4€50 réduit

2022-05-09T20:00:00 2022-05-09T22:30:00

