Bouches-du-Rhône Cette soirée est programmée et élaborée par le Ciné-Calanques en partenariat avec le Festival International du Cinéma de Marseille.

Découvrez ce filme créé à partir du spectacle mis en scène par Éric Didry d’ après le roman de Thomas Bernhard



Tarifs habituels du Cinéma.

Sur réservation. Une Soirée exceptionnelle en présence de l’ acteur et réalisateur Mathieu Amalric et du comédien Nicolas Bouchaud. cinecalanques@orange.fr http://www.cinecalanquescassis.fr/ Ciné Calanques 20 Av. Dr Emmanuel Agostini Cassis

