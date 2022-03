Projection MAGIQUE Recup’R, 22 mars 2022, Saint-Paul.

Projection MAGIQUE

Recup’R, le mardi 22 mars à 19:00

Les Sorciè’R jouent les prolongations ! Après cette incroyable journée Portes OUv’Rtes de samedi, les sorciè’R ont voulu faire les choses en grand pour clôturer cette semaine de lutte. Nous REPORTONS donc la projection du Mardi 15 Mars au MARDI 22 MARS ! La Lanterne Magique nous a concocté une belle rencontre de courts-métrages avec Max, garagiste (18 min) et Marie, rémouleuse de Paris (13 min). Des destins singuliers qui sauront susciter étonnement et admiration. Nous pourrons ensuite débattre et échanger autour d’un verre et de bols de pop-corn bien remplis ! Pour anticiper d’éventuelles adhésions et consommations sur place, prévoyez de la monnaie ? Le bar et des petites gourmandises seront disponibles sur place pendant la soirée. A mardi prochain !

Evénement réservé aux adhérent.e.s. Adhésion à prix libre possible sur place. Ou sur Hello Asso: https://www.helloasso.com/associations/ekopratik

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T22:00:00