Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer Projection proposée par le club SOROPTIMIST de Lorient-Quimperlé, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Le film retrace le combat, la mobilisation et la solidarité de travailleuses du textile au BENGLADESH.

Shilu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. lorient-quimperle@soroptimist.fr Projection proposée par le club SOROPTIMIST de Lorient-Quimperlé, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

