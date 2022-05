Projection ‘Mad Max’ de George Miller Musée d’Art moderne de la ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection 'Mad Max' de George Miller

Musée d'Art moderne de la ville de Paris, 14 mai 2022, Paris.

Musée d’Art moderne de la ville de Paris, le samedi 14 mai à 21:00 Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection au cœur des collections permanentes du MAM Paris dans le cadre de l’exposition Anita Molinero, Extrudia Musée d’Art moderne de la ville de Paris 11 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:30:00

Lieu Musée d'Art moderne de la ville de Paris
Adresse 11 avenue du Président Wilson 75016 Paris
Ville Paris

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

