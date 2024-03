PROJECTION MA VIE DE CONTREBASSE Cinéma le Rio Mirecourt, jeudi 21 mars 2024.

« Histoires de contrebasses » (2024-2025) est un projet mené par Hervé Perrin, contrebassiste et professeur de contrebasse, avec le Musée de Mirecourt. Un projet pour donner un éclairage particulier à la contrebasse, cet instrument qui accompagne les autres, et lui donner une place centrale à travers différents points de vues. Cette projection est le premier rendez-vous des « Histoires de contrebasses ».

Ma vie de contrebasse est un film musical qui raconte les 140 ans de carrière d’une contrebasse fabriquée à Mirecourt vers 1880. La Contrebasse entraine son contrebassiste dans un road movie sur les traces de son passé, à la rencontre de luthiers, de musiciens et d’historiens. Elle nous raconte ses multiples vies, à travers lesquelles nous découvrons l’évolution de la pratique musicale au cours des XIXe et XXe siècles.

Un film de Hubert Dubois et Pierre Befve. Prix Sacem 2017 du meilleur documentaire musical de création.

Projection en présence de Hervé Perrin, Yves-Antoine Gachet et Roland Terrier, luthiers, et Valérie Klein, responsable scientifique du musée. Un temps d’échanges est prévu à l’issue de la projection.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

