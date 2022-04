PROJECTION – L’USINE SECRÈTE Longwy Longwy Catégories d’évènement: Longwy

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'aviation Longwy

2022-04-23 15:00:00

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy Meurthe-et-Moselle Projection “L’usine secrète” d’Emmanuel Graff, en présence du réalisateur.

“L’usine secrète” propose un regard empathique et fort sur la sidérurgie et les mines, en montrant des dessous peu connus de ce monde particulier.

En partenariat avec l’association “J’aime le cinéma” et “le Ciné Club du Pays-Haut”.

Sur inscription. +33 3 82 23 15 76 Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux

Médiathèque du Grand Longwy Jean-Paul Durieux Avenue de l'aviation Longwy

