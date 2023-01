Projection « Lucien Rudaux, l’éclipsé » de V. Pouchain Donville-les-Bains, 29 janvier 2023, Donville-les-Bains Donville-les-Bains.

Projection « Lucien Rudaux, l’éclipsé » de V. Pouchain

2 rue de la Passardière Médiathèque Donville-les-Bains Manche Médiathèque 2 rue de la Passardière

2023-01-29 15:00:00 – 2023-01-29 16:00:00

Médiathèque 2 rue de la Passardière

Donville-les-Bains

Manche

Donville-les-Bains

Un documentaire de 52 minutes réalisé par Vincent POUCHAIN, écrit par Vincent POUCHAIN et Stéphane MIQUEL, et produit par KEREN Production.

Diffusé en septembre 2022 sur France 3 Normandie.

Synopsis :

« Comme une étrange comète, il est apparu en 1874, à Caudebec-les-Elbeuf (76), et a disparu en 1947 à Paris. Il fut astronome, géologue, ethnologue, et l’un des pionniers de la spéléologie comme de la climatologie. Mais également peintre, illustrateur, dessinateur, photographe, cinéaste… Et encore explorateur, marin, alpiniste et ardent défenseur de la protection de l’environnement… C’est tout ? Non… […] »

Après la projection, un temps d’échange est prévu avec le réalisateur.

Gratuit / A partir de 9 ans.

Réservation vivement conseillée (jauge limitée) : 02 33 51 79 31.

a.leroux@donville.fr +33 2 33 91 28 58

