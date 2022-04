Projection “Loulou, l’incroyable secret” Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Projection “Loulou, l’incroyable secret” Ondres, 26 avril 2022, Ondres. Projection “Loulou, l’incroyable secret” Ondres

2022-04-26 16:00:00 – 2022-04-26

Ondres Landes Ondres EUR Loulou est un loup. Tom est un lapin. Étonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?

À partir de 5 ans Sur inscription au 05.59.45.23.59

+33 5 59 45 23 59

