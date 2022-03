Projection : “Los labios apretados” (les lèvres serrées) Paris’Anim Centre Place des Fêtes, 10 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

Un documentaire exceptionnel, à ne mas manquer, sur la grève insurrectionnelle dans les Asturies en 1934.

Octobre 1934, Espagne. Face à la prise de pouvoir par la droite dure, la grève insurrectionnelle est déclenchée.

Sensée embraser tout le pays, elle échoue en Catalogne et est vite matée au Pays Basque. Mais dans les Asturies, la République socialiste est proclamée. Casernes et usines d’armement tombent les unes après les autres et dans les bassins miniers, argent et propriété sont abolis. Ce qui va bien au-delà de l’antifascisme. Madrid va envoyer 30 000 soldats, sous la coordination d’un certain général Franco, pour suffoquer cette rébellion. Accompagnés de la flotte de guerre et de l’aviation et face à la résistance acharnée des ouvriers, ces militaires mettent plus de deux semaines à parvenir aux centres de la rébellion. Plusieurs comités révolutionnaires coordonnent la révolution asturienne dont un est élu en assemblée sur les barricades même.

Un documentaire à voir absolument !

Débat en présence de Sergio Montero, réalisateur.

Paris’Anim Centre Place des Fêtes 2/4 rue des Lilas Paris 75019

Contact : 06 51 72 86 18 24aout1944@gmail.com https://www.24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744

