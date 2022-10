Projection : L’Ombre du Caravage

2022-12-27 18:00:00 – 2022-12-27 L’Association des Amis du musée vous propose de découvrir l’œuvre du Caravage dans le cadre du cycle des films d’art. Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église. Film de Michele Placido.

Mardi 27 décembre à 18h et 20h.

Séance organisée par l’Association des Amis du musée, dans le cadre du cycle des

« Films d’art ».

Cinéma « Les Studios », 136, rue Jean Jaurès à Brest.

Tarif : 6,50 euros.

