PROJECTION LOÏC ROUSSEAU Sargé-lès-le-Mans, 25 janvier 2022

PROJECTION LOÏC ROUSSEAU Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

2022-01-25 20:00:00 – 2022-01-25 22:30:00

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans

Il ne s’agit pas de voyager ici dans l’un de ces trains touristiques luxueux, mais d’aller des Moscou à Pékin dans des trains successifs sur une ligne mythique essentiellement fréquentée par les populations locales. Faire le transsibérien, c’est vivre un fabuleux voyage à travers la Russie et la Mongolie jusqu’à Pékin. Cette formule permet de multiplier les étapes tout au long d’un parcours de plus de 7000km… Chacune est l’occasion d’une plongée dans l’histoire et le quotidien des peuples de Sibérie (nuit à bord ou chez l’habitant). L’anneau d’Or, le lac Baïkal et une rencontre avec les « Vieux Croyants » de Bouriatie sont autant de points d’orgue de ce périple Ouest-Est.

Un fabuleux voyage à travers la Russie, la Mongolie jusqu’à Pékin

+33 2 43 76 38 50

Rue Didier Pironi Espace Scélia Sargé-lès-le-Mans

