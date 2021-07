Lodève Cinéma Luteva Hérault, Lodève Projection « Lodève : 1938-1939 » Cinéma Luteva Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Projection d’un document rare réalisé par Bernard LECHELON en 2020.** **De l’été 1938 à celui de 1939, des opérateurs promènent leur caméra de la place de la République à la rue Neuve des Marchés, et du Stade Municipal jusqu’à la Corniche de Fontbonne.** **Images oubliés, images retrouvées d’une vie lodévoise, sans doute idéalisée, mais disparue à jamais.** _Projections en présence de Bernard Lechelon et Anne-Marie Cohn._ Voyagez au coeur de Lodève à la fin des années 30… Cinéma Luteva Avenue Dr Joseph Maury, 34700 Lodève Lodève Hérault

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:40:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:40:00

