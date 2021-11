Blagnac Cinéma Rex Blagnac, Haute-Garonne Projection : “L’hypothèse de Zimov” – Vendredi 26 novembre Cinéma Rex Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Cinéma Rex, le vendredi 26 novembre à 18:30

Présentée par le réalisateur Denis Sneguirev, dans le cadre du **Festival Terres d’Ailleurs**, organisé par l’association Délires d’encre et le Muséum de Toulouse avec le soutien de Toulouse Métropole Et si l’avenir de notre planète dépendait du retour des grands herbivores dans les steppes de Sibérie ? C’est l’hypothèse de Zimov. Retour à l’Age de Glace et Bienvenue au Pléistocène Park. Dans les confins de la Sibérie orientale, une expérience hors du commun : remonter le temps pour sauver la planète… **_Gratuit | Tout public | Pass sanitaire_** **En savoir plus :** Le festival Terres d’Ailleurs : [[https://www.facebook.com/FestivalTerresdailleurs](https://www.facebook.com/FestivalTerresdailleurs)](https://www.facebook.com/FestivalTerresdailleurs) **La bande annonce :** [[https://youtu.be/c9fxaiDXxO0](https://youtu.be/c9fxaiDXxO0)](https://youtu.be/c9fxaiDXxO0)

Un film de Denis Sneguirev | 2021 | 90 min

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T21:00:00

