Dimanche 19 septembre 18H00 L’Homme de Rio Philippe de Broca 1963 Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. «Chef-d’œuvre ! Tout est réussi. Aucun temps mort dans les aventures d’Adrien Dufourquet, militaire en permission lancé, au Brésil, à la poursuite de sa fiancée et de mystérieuses statuettes. Belmondo fougueux, Françoise Dorléac irrésistible. Ça pourrait être du Hawks, c’est du Philippe de Broca millésimé.» Télérama

6€

