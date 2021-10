Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Projection « L’héritage d’Aristides » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Projection du film de Patrick Séraudie précédée d’une visite de l’exposition « 1940. L’Exil pour la Vie ». Nous connaissons tous l’histoire de la liste de Schindler, mais qui sait l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes qui, en juin 1940 à Bordeaux, sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes juives et non-juives en leur délivrant des visas pour le Portugal ? L’héritage d’Aristides explore la transmission de cette action humaniste, 80 ans après les faits, en donnant la parole aux enfants et petits-enfants de réfugiés sauvés par le consul portugais. En interrogeant aussi les descendants d’Aristides. Ainsi, le film dévoile un héritage multiple, intemporel et unique. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

