[Projection] L’étrange Noël de Mr Jack, 3 décembre 2022, .

[Projection] L’étrange Noël de Mr Jack



2022-12-03 – 2022-12-03

A l’occasion du marché de noël du Domaine des Roches ‘L’étrange Noël de Mr Jack’ de Henry Selick et Tim Burton sera projeté.

‘Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël…’

Le film sera suivi d’un goûter !

